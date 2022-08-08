Генпрокурор России Краснов рассказал о преступлениях боевиков «Азова»

Российский Генпрокурор Игорь Краснов в большом интервью «Коммерсанту» рассказал о тех преступлениях, которые совершили с 2014 года боевики нацполка «Азов».

Среди доказанных преступлений: похищения, пытки и убийства мирных граждан на Донбассе, не исключая детей. Массовые диверсии в общественных местах.

«Преступления, совершенные боевиками „Азова“, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками „Азова“ взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», — подчеркнул глава надзорного ведомства.

Также «азовцы» неоднократно применяли запрещенные методы ведения войны, которые обычно используют террористы в своей практике.

«Мы собрали доказательства совершения членами объединения „Азов“ преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нём наёмников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами», отметил Краснов.

Генпрокуратура имеет большое количество вещественных, аудио и видеодоказательств преступлений боевиков «Азова» против человечности и военных преступлений, подытожил Краснов.