Армия Китая продолжит комплекс учений у острова Тайвань, усилив морскую составляющую

Китайская армия указала, что концентрирует свои усилия «на совместных противолодочных и морских десантных операциях» вблизи Тайваня.

Китайская армия объявила в понедельник, 8 августа о продолжении военных учений вблизи Тайваня в знак протеста против визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Народно-освободительная армия (…) продолжает проводить практические совместные учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, уделяя особое внимание совместным противолодочным и морским десантным операциям», — говорится в заявлении Восточного командования театра маневров.

Учения продлятся предварительно до 15 августа.