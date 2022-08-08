Армия Китая продолжит комплекс учений у острова Тайвань, усилив морскую составляющую
Китайская армия указала, что концентрирует свои усилия «на совместных противолодочных и морских десантных операциях» вблизи Тайваня.
Китайская армия объявила в понедельник, 8 августа о продолжении военных учений вблизи Тайваня в знак протеста против визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Народно-освободительная армия (…) продолжает проводить практические совместные учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, уделяя особое внимание совместным противолодочным и морским десантным операциям», — говорится в заявлении Восточного командования театра маневров.
Учения продлятся предварительно до 15 августа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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