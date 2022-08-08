Мистический особняк Мэрилин Монро: шокирующая находка

Жасмин Чисвелл, менявшая лампочку в своем историческом доме в Голливуде, который раньше принадлежал Мэрилин Монро, сделала шокирующую находку на потолке.

Tik Tok - звезда Жасмин Чисвелл купила дом, который принадлежал Мэрилин Монро с Джо Ди Маджио. Ее смерть - пожалуй самое обсуждаемое и таинственное событие, которое встрясыват мир и по сей день.

Американская знаменитость уже проживает там с 2019 года. Однако дом принес много интересных и порой пугающих находок.

С тех пор она и ее муж начали документировать множество странных происшествий в особняке в Лос-Анджелесе, но ничего столь шокирующего, как артефакты, с которыми они столкнулись во время ремонта.

Теперь, подобно паре, сделавшей пугающее открытие на чердаке своего 108-летнего дома, открытие Жасмин о ремонте стало вирусным.

Учитывая, что Мэрилин по сей день попадает в заголовки газет — в связи с новым биографическим фильмом "Блондинка" с Анной де Армас в главной роли, так и в связи с 60-й годовщиной ее трагической смерти, - неудивительно, что находки Жасмин вызывают ажиотаж на TikTok.

Дом был построен в 1938 году, был последним домом звезды бейсбола Джо Ди Маджио и голливудской иконы Мэрилин Монро.

Согласно видеороликам Jasmine's house tour, в доме сохранились многие оригинальные элементы, которые выбрали Джо и Мэрилин, такие как светильники, предметы искусства, ванны, плитка и даже полотенца.

Как показывает Жасмин в своих видеороликах, жизнь в бывшем доме Мэрилин Монро — это сюрреалистический опыт, а иногда и паранормальный.

В ставшем вирусным видео (с участием сына Жасмин Миднайт) семья рассказала своим подписчикам на TikTok, что, по их мнению, в их доме обитает дух Мэрилин Монро.