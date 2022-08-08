Детский омбудсмен в Англии обеспокоен обысками полиции с раздеванием подростков

Уполномоченный по делам детей Англии в понедельник, 8 августа, выразил озабоченность по поводу масштабов применения лондонской полицией обысков с раздеванием несовершеннолетних.

По данным доклада детского омбудсмена за два года зафиксировано 650 случаев принудительного раздевания несовершеннолетних в полиции, в основном это касалось чернокожих подростков.

После беспорядков, вызванных полным обыском, учиненным в 2020 году у 15-летнего чернокожего подростка, уполномоченный по делам детей Рэйчел де Соуза, отвечающая за защиту прав детей, запросила у Скотленд-Ярда статистические данные по этому вопросу.

Согласно данным, обнародованным в понедельник, в период с 2018 по 2020 год около 650 молодых людей в возрасте от 10 до 17 лет подверглись обыску с раздеванием. 58% из них были описаны полицией как черные, и более 95% были мальчиками.

В 23% случаев обыск проходил без присутствия третьего взрослого, как того требует закон, за исключением экстренных случаев. Более половины этих обысков не привели к судебному преследованию, что заставило Уполномоченного по делам детей полагать, что они не могут быть «оправданными или необходимыми во всех случаях».

Рэйчел де Соуза сказала, что она «глубоко потрясена количеством детей, которые ежегодно подвергаются этой навязчивой и травмирующей практике, и глубоко обеспокоена выявленным этническим неравенством».

В ответ лондонская полиция заявила, что они «быстро продвигаются в своей работе», чтобы обеспечить надлежащее и уважительное обращение с детьми, которые подвергаются этим навязчивым методам, и подчеркнула уже предпринятые изменения.

Вопрос возник в Соединенном Королевстве после обыска, устроенного в 2020 году у чернокожего подростка в лазарете ее школы. Это было совершено двумя женщинами-полицейскими без присутствия третьего взрослого и во время менструации у девочки. Ошибочно подозреваемая в сокрытии каннабиса, молодая девушка была глубоко травмирована этим, что стало причиной нескольких демонстраций.

В мартовском отчете Службы защиты детей сделан вывод о том, что такой обыск не должен был проводиться и что расизм, вероятно, был одним из факторов, влияющих на решение провести его. Привязанная к идее консенсуса с населением, лондонская полиция была потрясена чередой громких скандалов, которые привели к кризису доверия и отставке ее начальника Крессиды Дик.