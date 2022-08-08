В штате Аляска обнаружен редкий автомобиль Trans Am 400 1969 года

В очередном выпуске Barn Find Hunter Том Коттер рассказал о коллекции раритетных автомобилей, обнаруженных им на Аляске

Основа успеха в поиске раритетных автомобилей это посещение всевозможных тематических выставок, встречи с энтузиастами и коллекционерами. Именно при таких обстоятельствах Том Коттер, ведущий Barn Find Hunter, познакомился с Престоном и его отцом Терри из штата Аляска.

Отец и сын собрали целую коллекцию раритетных автомобилей в оригинальном состоянии. Машины не переделывались и не реставрировались.

Осмотр коллекции начался с осмотра Ford Torino Cobra 1969 года. Автомобиль оригинального зелёного цвета с чёрным салоном. Машина оборудована кондиционером, автоматической коробкой передач, но без тахометра. Это единственный автомобиль в комплектацию которого входили часы. В своё время он стоил 15 000 долларов.

В коллекцию входят пара Mustang. Один автомобиль 1967 года с двигателем 289 С-code V8 и стильными колёсами. Второй - 1965 года. Оборудован аналогичным двигателем, но с 3-ступенчатой коробкой передач. У первого экземпляра коробка 4-х ступенчатая.

Настоящая "звезда" коллекции - Trans Am 400 Ram Air 1969 года выпуска. Автомобиль был приобретён у Джима Вангера, исполнительного директора Pontiac, Один вид этого автомобиля вызывает трепет. Престон предложил Тому Коттеру прокатиться на легенде американского автопрома.