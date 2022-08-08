Министерство иностранных дел КНР выпустило заявление по поводу «полицейского отношения» Вашингтона к иным государствам.

Пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что политика Соединенных Штатов в отношении других государств похожа на ситуацию с гибелью Джорджа Флойда.

Чуньин сказала, что Китай не позволит Америке выполнять роль «полицейского планеты» и поступать с другими странами, как с Джорджем Флойдом.

Официальный представитель МИД говорит, что Флойда американская полиция запугала и задушила из-за своей прихоти.

Это заявление стало ответом на слова Вашингтона о том, что Китай слишком резко воспринял поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

На прошлой неделе Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Это вызвало международный скандал, КНР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая».