Ротару была не в духе, когда отмечала 75 лет в кругу семьи

Известной исполнительнице Софии Ротару исполнилось 75 лет, но из-за ситуации вокруг знаменитость не испытывала никакой радости от своего дня рождения.

Популярная артистка София Ротару отметила 75-летний юбилей в своей родной Украине. О том, как отмечали событие, поведал ее сын Руслан Евдокименко.

Близкий родственник Софии Михайловны утверждает, что его родительница пребывала в плохом настроении даже в этот день.

В кругу семьи. Самочувствие более или менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев.

Сын звезды сцены рассказал, что Ротару звонили друзья со всех уголков земли, чтобы поздравить с солидной датой. После этих сведений Евдокимов спешно закончил беседу, выразив надежду, что не произнёс "ничего лишнего".

К слову, родилась мегапопулярная исполнительница на западной Украине - в селе Маршинцы Черновицкой области. После объявления о спецоперации она долго не выходила на связь, позднее откликнувшись из деревни.

На снимке в руках у знаменитости платок, цветовая гамма которого соответствует флагу Украины.

Перед этим поступком Ротару, выразила поддержку своей родине, поздравив с Днём украинской государственности.

Из-за таких проявлений любви к родному государству звезда сцены подверглась критике со стороны россиян.

Даже экс-директор певицы Ольга Коняхина накинулась на неё.

Вы меня еще защищать ее попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял!

Стоит заметить, что бывший директор исполнительницы не в первый раз публично критикует Софию Михайловну из-за её политической позиции.