В Париже 27-летнюю американку изнасиловали в общественном туалете
В культурной столице мира изнасиловали гражданку США прямо в общественном туалете, задержан бездомный мигрант из Алжира.
27-летняя американка была изнасилована в общественном туалете Парижа в ночь с субботы, 6 августа, на воскресенье, 7 августа, о чем стало известно Le Figaro.
События произошли около 1:30 ночи. Друг жертвы, удивленный тем, что она не вернулась из туалета, пошел за ней. Затем за дверью он обнаружил, что ее изнасиловал незнакомец, у которого были спущены штаны. Нападавший пытался скрыться, но был пойман охранниками, а затем задержан полицией на мосту Луи-Филиппа, в двух шагах от ратуши и Нотр-Дама, — уточняют наши коллеги.
Начато расследование по факту «изнасилования пьяным человеком», подтвердили Le Figaro в парижской прокуратуре.
«23-летний мужчина был арестован и заключен под стражу», — добавили в полиции.
По данным портала Actu 17, подозреваемым - бездомный мужчина, родившийся в Алжире . Прокуратура Парижа не пожелала подтвердить эту информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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