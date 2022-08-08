Институт Роберта Коха предупредил о развитии экзотических заболеваний в Европе из-за изменения климата
Президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер ожидает распространения экзотических инфекционных заболеваний в Европе в результате изменения климата.
Изменение климата приводит к расширению мест обитания комаров и клещей в Германии , сказал Вилер газетам Funke Group. Многие виды комаров и клещей могут передавать вирусные, бактериальные и паразитарные инфекционные агенты.
Врачи должны быть «осведомлены» о возникновении экзотических инфекционных заболеваний , которые в противном случае возникли бы только после путешествий. В качестве примеров руководитель RKI назвал вирус Зика, лихорадку Денге или Западного Нила и клещевой энцефалит (КЭ). Но возможен и возврат малярии.
Репликация вирусов у комаров зависит от температуры, поэтому более высокие температуры в течение более длительных периодов времени увеличивают вероятность заражения от укусов комаров.
Политик в области здравоохранения и врач Эндрю Ульманн также ожидает, что из-за связанного с климатом распространения популяций клещей и комаров в Европе и Германии будут все чаще появляться болезни, «которые ранее были неизвестны в наших климатических регионах».
«Необходимы дальнейшие исследования и инновационные инициативы, чтобы лучше понять влияние изменения климата на распространение патогенов и принять эффективные меры», — сказал Ульман газетам Funke.
Опубликовано: Тарас Медведев
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