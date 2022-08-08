Milliyet сообщил о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле
Турецкое СМИ Milliyet сообщило о постепенном отказе России и Турции от использования доллара в торговле.
Турецкая газета Milliyet в 8 августа сообщила о том, что Анкара и Москва планируют сначала перейти на плату российским рублем за российский газ.
Затем страны перейдут на применение национальных валют в торговле. Издание пишет, что после встречи глав Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Считается, что российским рублем Анкара будет рассчитываться за природный газ.
После этого турецкая лира и рубль заменят доллар и евро в торговле между Турцией и Россией. По данным газеты, такие меры помогут защитить валютные резервы Анкары.
Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их возможных связей с Рабочей партией Курдистана.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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