Milliyet сообщил о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле

Турецкое СМИ Milliyet сообщило о постепенном отказе России и Турции от использования доллара в торговле.

Турецкая газета Milliyet в 8 августа сообщила о том, что Анкара и Москва планируют сначала перейти на плату российским рублем за российский газ.

Затем страны перейдут на применение национальных валют в торговле. Издание пишет, что после встречи глав Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Считается, что российским рублем Анкара будет рассчитываться за природный газ.

После этого турецкая лира и рубль заменят доллар и евро в торговле между Турцией и Россией. По данным газеты, такие меры помогут защитить валютные резервы Анкары.

Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их возможных связей с Рабочей партией Курдистана.