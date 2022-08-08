Борис Корчевников продолжает терять слух, он уже пользуется приложением для глухих

О том, что у ведущего программы «Судьба человека» есть проблемы со здоровьем, было известно и ранее, но теперь ситуация усугубляется.

Сейчас телеканалы активно готовятся к новому сезону. В сентябре на экраны могут вернуться некоторые ток-шоу и развлекательных программы, сообщает СтарХит.

В частности, на канале «России 1» идет запись «Судьбы человека» с ведущим Борисом Корчевниковым, которая была приостановлена после начала спецоперации на Украине.

40-летний Борис Корчевников страдает из-за проблем со слухом, однако старается сделать все, чтобы это не помешало рабочему процессу. На данном этапе полноценному общению с гостями ему помогает не только слуховой аппарат, а и специальное приложение в мобильнике.

«Некоторые фразы Корчевникова перезаписываются, некоторые он сам переговаривает. Редакторы заранее честно признаются, что Борис плохо слышит, хотя по факту, кажется, вообще не слышит. Это чувствуется по тому, как ведущий внимательно вглядывается в лица и читает по губам. К тому же у него включен переводчик на телефоне, который используют глухие — чтобы речь собеседника преобразовывалась в текст на экране», — поделился наблюдениями один из участников съемок.

При этом в интервью СтарХиту собеседник отметил огромное обаяние ведущего и то доверие, с которым к нему относятся герои. Вероятно, этот факто и удерживает авторов программы от замены Корчевникова.

О том, что Борис теряет слух, разговоры ходят несколько лет. Телеведущий это не скрывает и сам. Он рассказал, что у него "есть проблемы после операции на слуховом нерве".

Потому сейчас "все дается сложнее: любая работа и коммуникации", а для него это - главное. Но ведущий надеется, что все еще может востановиться.