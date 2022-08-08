Премьер-министр Грузии заговорил о возвращении Южной Осетии и Абхазии
По случаю годовщины начала боевых действий в Южной Осетии премьер-министр Грузии выразил уверенность в том, что эти территории будут возвращены.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что утраченные страной в 2008 году страной территории будут обязательно возвращены мирным путём.
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
"Мы восстановим территориальную целостность и путём объединения страны выберем мирную, разумную политику.
Мы убеждены, что обязательно достигнем поставленных целей." - заявил Ираклий Гарабашвили.
Чиновник вспомнил об утраченных территориях по случаю 14-й годовщины со дня начала боевых действий в Южной Осетии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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