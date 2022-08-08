Подоляк призвал люстрировать Amnesty International на предмет «выгоды» от России

Помощник Зеденского Подоляк призвал расследовать деятельность Amnesty International на предмет зависимости от российского финансирования.

После инцидента с публикацией отчета о военных преступлениях ВСУ в населенных пунктах Украины Подоляк призвал мировое сообщество расследовать не получает ли «выгоды» от РФ правозащитная организация Amnesty International.

«…концепция международных гуманитарных организаций дискредитирована и это будет иметь пагубные последствия», - заявил Подоляк испанской газете "Паис".

НПО аргументировано обвинившая Киев в нарушении правил ведения войны в воскресенье принесла извинения, что задела чувства украинцев, но опровергать данные доклада не стала, по причине доказанности нарушений. 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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