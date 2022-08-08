Хельсинки демонтировали советский памятник «Мир во всем мире»
Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который Советский Союз подарил Финляндии.
Власти столицы Финляндии 8 августа демонтировали монумент «Мир во всем мире», полученный от СССР.
Предполагается, что снос памятника связан с решением властей перестроить улицу Хаканиеменранта, на которой он находился.
Здесь строится современная трамвайная линия, и монумент было решено поместить в ином месте.
Этот памятник уже несколько раз хотели перенести. Например, в 2019 году было предложение убрать в связи с реновацией района Хаканиеми.
Памятник могли перенести в маленький сквер имени Ленина, однако проект так и не одобрили. Сейчас неизвестно, куда будет перенесен памятник.
Памятник «Мир во всем мире» достигает высоты 6,5 метров. Он был привезен из Москвы в финскую столицу в январе 1990 года.
В ответ на это Финляндия подарила СССР скульптуру «Дети мира».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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