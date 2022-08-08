В Херсоне задержаны торговцы трофейным украинским оружием

Торговцев оружием, которое бросили украинские военные во время отступления были задержаны в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Огнестрельное автоматическое и полуавтоматическое оружие и боеприпасы, а также тротиловые шашки торговцы предлагали приобрести  посредством Интернет.

Оружие и боеприпасы изъяты, сообщает агентство, проводится дальнейшая проверка.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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