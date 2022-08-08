В Херсоне задержаны торговцы трофейным украинским оружием
Торговцев оружием, которое бросили украинские военные во время отступления были задержаны в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Огнестрельное автоматическое и полуавтоматическое оружие и боеприпасы, а также тротиловые шашки торговцы предлагали приобрести посредством Интернет.
Оружие и боеприпасы изъяты, сообщает агентство, проводится дальнейшая проверка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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