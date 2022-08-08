В Херсоне задержаны торговцы трофейным украинским оружием

Кушанашвили поддержал Ревву, покинувшего Россию, в эфире Ютуб-шоу Каково?

Журналист Отар Кушанашвили в отличие от многих коллег артиста и простых россиян произнёс слова поддержки в адрес Александра Реввы, который уехал за рубеж, рассорившись при этом даже с отцом.

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