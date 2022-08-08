Медведев назвал события в Грузии в 2008 году сигналом для НАТО

Заместитель главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «принуждение Грузии к миру» было знаком для США и НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 августа заявил, что США и НАТО не услышали тревоги России в 2008 году во время конфликта с Грузией.

По мнению Медведева, НАТО продолжило проводить опасный курс из-за чего мир непоправимо поменялся.

Он считает, что конфликт с Грузией был знаком того, что США и НАТО нужно прислушаться к тревогам России.

Ситуация на Кавказе после 2008 года изменилась, считает Медведев, однако США и НАТО проигнорировали это.

События 2022 года являются гораздо более жестким ответом России на действия НАТО.

Россия в 2008 году под предлогом защиты Южной Осетии и Абхазии ввела свои войска в Грузию и за пять дней отбросила грузинские силы из Абхазии и Южной Осетии.