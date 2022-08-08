Медведев назвал события в Грузии в 2008 году сигналом для НАТО
Заместитель главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «принуждение Грузии к миру» было знаком для США и НАТО.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 августа заявил, что США и НАТО не услышали тревоги России в 2008 году во время конфликта с Грузией.
По мнению Медведева, НАТО продолжило проводить опасный курс из-за чего мир непоправимо поменялся.
Он считает, что конфликт с Грузией был знаком того, что США и НАТО нужно прислушаться к тревогам России.
Ситуация на Кавказе после 2008 года изменилась, считает Медведев, однако США и НАТО проигнорировали это.
События 2022 года являются гораздо более жестким ответом России на действия НАТО.
Россия в 2008 году под предлогом защиты Южной Осетии и Абхазии ввела свои войска в Грузию и за пять дней отбросила грузинские силы из Абхазии и Южной Осетии.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Тайвань объявляет об оборонных учениях вслед за началом новых маневров НОАК
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Тайвань заявил об осложнении ситуации на рынке полупроводников
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня