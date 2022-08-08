Bloomberg: корабли возобновляют маршруты на Тайвань несмотря на китайские учения

Более 30 судов прошли транзитом через китайскую зону учений к югу от главного порта Тайваня с воскресенья, при этом последние данные о местоположении судов показывают, что четыре из шести зон были пройдены.

Судоходство в Тайваньском проливе, ключевом маршруте для цепочек поставок и товаров, столкнулось с неопределенностью и задержками с тех пор, как Пекин начал свои самые провокационные военные учения за последние десятилетия после поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе. Некоторые судовладельцы запретили своим судам проходить через пролив, в то время как другие обходили зоны учений.

Суда также не решались приближаться к крупному порту Гаосюн на юге Тайваня, стремясь избежать большой зоны бурения, расположенной недалеко от берега. Сейчас корабли начинают возвращаться к своим первоначальным маршрутам.

Супертанкер Barakah, груженный сырой нефтью с Ближнего Востока, был пришвартован у берегов Гаосюна в понедельник после того, как на прошлой неделе направился в порт Ша Лунг на северной оконечности острова, согласно данным, собранным агентством Bloomberg. Танкер с сырой нефтью Ghinah также находится на пути в Гаосюн после изменения маршрута в Ша Лунг.

Военные учения должны были завершиться в воскресенье, но неясно, закончились ли они. Официального объявления не было, и Ху Сицзинь, бывший редактор газеты Global Times Коммунистической партии, сказал, что они были продлены.