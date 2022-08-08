МИД Китая назвал три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И назвал три ошибки Америки по отношению к Тайваню.

Министр иностранных дел КНР Ван И 8 августа заявил, что Белый дом совершил несколько ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса США посетить Тайбэй.

Первой ошибкой он считает недопустимое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Пекина.

Ван И сказал, что Америка проигнорировала многократные предостережения Китая и не отказалась от поездки Пелоси.

Второй ошибкой, по словам китайского министра, является поддержка тайваньских властей.

Дипломат говорит, что ни одно государство не должно поддерживать сепаратизм в других государствах.

Третьей ошибкой стало намерение Америки разрушить мир в регионе за счет повышения своего военного присутствия.

Китай назвал свои меры для защиты своего суверенитета правильными, обоснованными и честными.

Китай провел четырехдневные учения в воздушном и водном пространстве вокруг Тайваня.