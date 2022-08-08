МИД Китая назвал три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня
Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И назвал три ошибки Америки по отношению к Тайваню.
Министр иностранных дел КНР Ван И 8 августа заявил, что Белый дом совершил несколько ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса США посетить Тайбэй.
Первой ошибкой он считает недопустимое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Пекина.
Ван И сказал, что Америка проигнорировала многократные предостережения Китая и не отказалась от поездки Пелоси.
Второй ошибкой, по словам китайского министра, является поддержка тайваньских властей.
Дипломат говорит, что ни одно государство не должно поддерживать сепаратизм в других государствах.
Третьей ошибкой стало намерение Америки разрушить мир в регионе за счет повышения своего военного присутствия.
Китай назвал свои меры для защиты своего суверенитета правильными, обоснованными и честными.
Китай провел четырехдневные учения в воздушном и водном пространстве вокруг Тайваня.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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