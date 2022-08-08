МИД Сербии: в стране появится российская военная база
Чрезвычайный и полномочный посол Сербии заявил о том, что в стране появится российская военная база.
Александр Боцан-Харченко, чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Москве, заявил о том, что Россия разместит на балканах свою военную базу.
"Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны.
Плюс это вопросов интересов самой РФ" - отметил дипломат.
Сербия ведёт дружественную политику в отношении Российской федерации. Правительство страны отказалось от ввода санкций, в отличие от большинства стран Европы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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