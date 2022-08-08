Из-за маловодья в Рейне постоянно находят «подарки» времен Второй мировой войны
Житель Нойвида нашел боеприпас на берегу Рейна во время прогулки в воскресенье вечером.
Как сообщила полиция, из-за маловодья снаряд Второй мировой войны оказался на отмели.
Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов заявила, что снаряд больше не представлял опасности.
«В связи с низким уровнем воды в настоящее время в полицию регулярно поступают подобные сообщения», говорится в сообщении.
Полиция советует гражданам быть предельно осторожными с подозрительными предметами, такими как гранаты, боеприпасы или оружие.
Потенциальное оружие нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. При обнаружении находки следует немедленно уведомить пожарную команду или полицию и заблокировать доступ к месту.
Опубликовано: Тарас Медведев
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