Из-за маловодья в Рейне постоянно находят «подарки» времен Второй мировой войны

Житель Нойвида нашел боеприпас на берегу Рейна во время прогулки в воскресенье вечером.

Как сообщила полиция, из-за маловодья снаряд Второй мировой войны оказался на отмели.

Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов заявила, что снаряд больше не представлял опасности.

«В связи с низким уровнем воды в настоящее время в полицию регулярно поступают подобные сообщения», говорится в сообщении.

Полиция советует гражданам быть предельно осторожными с подозрительными предметами, такими как гранаты, боеприпасы или оружие.

Потенциальное оружие нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. При обнаружении находки следует немедленно уведомить пожарную команду или полицию и заблокировать доступ к месту.