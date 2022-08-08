Новый смертельный вирус в Китае: инфицировано уже 35 человек
В Китае выявлен новый зоонозный вирус LayV, которым заразилось уже 35 человек. Отмечается, что смертность от него выше, чем от COVID-19.
По меньшей мере 35 человек заразилось новым опасным вирусом LayV, который в Китае назвали "Ланъя".
Информационное агентство КНР The Paper сообщает, что смертность от этого вируса превышает аналогичный показатель печально известного COVID-19,
В Шаньдуне и провинции Хэнань обнаружен новый вирус животного происхождения, способный заражать людей.
В настоящий момент выявлено 35 случаев заражения LayV", - передаёт The Paper, со ссылкой на исследования учёных КНР и Сингапура.
Отмечается, что у инфицированных людей были следующие симптомы: неестественная усталость, лихорадка, кашель, анорексия и тошнота.
Эксперты отметили, что смертность от вируса варьируется в диапазоне от 40% до 75%, что на много выше, чем у любого типа коронавирусной инфекции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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