Новый смертельный вирус в Китае: инфицировано уже 35 человек

В Китае выявлен новый зоонозный вирус LayV, которым заразилось уже 35 человек. Отмечается, что смертность от него выше, чем от COVID-19.

По меньшей мере 35 человек заразилось новым опасным вирусом LayV, который в Китае назвали "Ланъя".

Информационное агентство КНР The Paper сообщает, что смертность от этого вируса превышает аналогичный показатель печально известного COVID-19,

В Шаньдуне и провинции Хэнань обнаружен новый вирус животного происхождения, способный заражать людей. В настоящий момент выявлено 35 случаев заражения LayV", - передаёт The Paper, со ссылкой на исследования учёных КНР и Сингапура.

Отмечается, что у инфицированных людей были следующие симптомы: неестественная усталость, лихорадка, кашель, анорексия и тошнота.

Эксперты отметили, что смертность от вируса варьируется в диапазоне от 40% до 75%, что на много выше, чем у любого типа коронавирусной инфекции.