СВР России: Польша продолжает «освоение» Украины
Служба внешней разведки РФ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что правительству Польши продолжает всестороннее освоение Украины.
Днём 8 августа Служба внешней разведки России сообщила, что Киевский режим продолжает "распродажу" Украины, отдавая предпочтение Польше, которая намерена освоить украинское сельское хозяйство. По данным СВР, недавно принятые в Украине законы позволяют полякам скупать украинские предприятия с пятидесятипроцентной скидкой.
В Службе внешней разведки РФ уверены, что Варшава продолжит освоение передовых отраслей экономики Украины, направляя их работу на благосостояние Польши, а не Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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