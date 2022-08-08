СВР России: Польша продолжает «освоение» Украины

Служба внешней разведки РФ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что правительству Польши продолжает всестороннее освоение Украины.

Днём 8 августа Служба внешней разведки России сообщила, что Киевский режим продолжает "распродажу" Украины, отдавая предпочтение Польше, которая намерена освоить украинское сельское хозяйство. По данным СВР, недавно принятые в Украине законы позволяют полякам скупать украинские предприятия с пятидесятипроцентной скидкой.

В Службе внешней разведки РФ уверены, что Варшава продолжит освоение передовых отраслей экономики Украины, направляя их работу на благосостояние Польши, а не Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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