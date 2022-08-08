Служба внешней разведки РФ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что правительству Польши продолжает всестороннее освоение Украины.

Днём 8 августа Служба внешней разведки России сообщила, что Киевский режим продолжает "распродажу" Украины, отдавая предпочтение Польше, которая намерена освоить украинское сельское хозяйство. По данным СВР, недавно принятые в Украине законы позволяют полякам скупать украинские предприятия с пятидесятипроцентной скидкой.

В Службе внешней разведки РФ уверены, что Варшава продолжит освоение передовых отраслей экономики Украины, направляя их работу на благосостояние Польши, а не Киева.