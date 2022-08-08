Россия может создать военную базу в Сербии, заявил российский дипломат

По сообщению СМИ посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко не исключает, что Россия в перспективе создаст военную базу в этой дружественной стране.

При этом дипломат отметил, что это «суверенное дело Белграда, плюс это вопрос интересов Москвы».

Сербия в настоящее время стала изгоем в политике Евросоюза, который всячески поддерживает недружественные выпады непризнанной Косово. Поэтому сербы постоянно находятся в напряжении внешних угроз и база российских миротворцев, как это заметно на примере Приднестровья сможет разрядить обстановку.

Посол также отметил, что Белград «принципиально против антироссийских санкций», а Россия поддерживает дружественную страну энергоносителями и ведет военно-техническое сотрудничество.