Россия может создать военную базу в Сербии, заявил российский дипломат
По сообщению СМИ посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко не исключает, что Россия в перспективе создаст военную базу в этой дружественной стране.
При этом дипломат отметил, что это «суверенное дело Белграда, плюс это вопрос интересов Москвы».
Сербия в настоящее время стала изгоем в политике Евросоюза, который всячески поддерживает недружественные выпады непризнанной Косово. Поэтому сербы постоянно находятся в напряжении внешних угроз и база российских миротворцев, как это заметно на примере Приднестровья сможет разрядить обстановку.
Посол также отметил, что Белград «принципиально против антироссийских санкций», а Россия поддерживает дружественную страну энергоносителями и ведет военно-техническое сотрудничество.
Опубликовано: Тарас Медведев
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