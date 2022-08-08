МИД Китая: США хотят быть мировым полицейским, убившим Джорджа Флойда
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнил внешнюю политику США с убийством американца Джорджа Флойда.
Днём воскресенья официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сообщил, что правительство США пытаются сделать американское государство страной-мировым полицейским, который будет обращаться с другими странами как с афроамериканцем Джорджем Флойдом, смерть которого породила движение Black Lives Matter.
Примечательно, что таким образом Хуа Чуньин прокомментировал заявление Белого дома о том, что США считают китайские военные учения возле Тайваня слишком острой реакцией на высадку Нэнси Пелоси на острове.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Тайвань объявляет об оборонных учениях вслед за началом новых маневров НОАК
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Тайвань заявил об осложнении ситуации на рынке полупроводников
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня