МИД Китая: США хотят быть мировым полицейским, убившим Джорджа Флойда

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнил внешнюю политику США с убийством американца Джорджа Флойда.

Днём воскресенья официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сообщил, что правительство США пытаются сделать американское государство страной-мировым полицейским, который будет обращаться с другими странами как с афроамериканцем Джорджем Флойдом, смерть которого породила движение Black Lives Matter.

Примечательно, что таким образом Хуа Чуньин прокомментировал заявление Белого дома о том, что США считают китайские военные учения возле Тайваня слишком острой реакцией на высадку Нэнси Пелоси на острове.