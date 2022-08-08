В СВР России рассказали, как и зачем Польша дестабилизирует украинских аграриев

Украинские фермеры давно жалуются, что их урожай 2021 года не удается продать из-за демпинга трейдеров, СВР рассказала о планах Польши в этой связи.

«Используя непростое положение украинских аграриев, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, в ряде случаев обрекая украинские предприятия на банкротство, а затем предполагается скупить их активы и земли по ’’бро­совым” ценам», сообщает СВР.

По данным внешней разведки ячмень нового урожая трейдеры покупают всего за 30 долларов за тонну, что в пять раз ниже рыночной цены.

«Параллельно Польша инвестирует в создание транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены сильно выше, сообщает российская разведка», - сообщили в службе

Напомним, что именно Польша выступила с инициативой о строительстве зерноскладов вдоль границы, якобы для защиты украинского зерна нового урожая. По оценке киевских властей для хранения нового урожая просто не хватит местных украинских мощностей.