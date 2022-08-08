Causeur: США отправляют воевать в Украину ненастоящих солдат

Издание Causeur утверждает, что американский Пентагон сменил стратегию набора военных для отправки на территорию Украины с целью участия в боевых действиях.

В воскресенье французская газета Causeur сообщила, что Министерство обороны Соединённых Штатов использует новую тактику подбора военных для отправки в Украину. По данным Causeur, теперь США набирают якобы "помощников" военных, которые по документам не участвуют в боевых действиях на территории украинского государства.

Тем не менее эксперты Causeur утверждают, что американские военные "помощники" находятся на всех участках поля боя и тыла, отказывая всестороннюю помощь ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 