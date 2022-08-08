Брежнева отчитала Галкина за его хамство в Ютуб-шоу юмориста Музыкалити
Популярная исполнительница Вера Брежнева, будучи гостем программы артиста Максима Галкина на Ютубе, была возмущена хамским обращением ведущего.
Интервью бывшей вокалистки известной в России группы "ВИА Гра" Веры Брежневой комику Максиму Галкину чуть не переросло в конфликт. Артистка не могла терпеть хамство ведущего, указав ему на то.
Брежнева была участницей передачи пародиста "Музыкалити", которая выходит на Ютубе. Второй гостьей выпуска шоу Галкина стала блогер и исполнительница Юлия Гаврилина.
Брежнева "не оценила" фамильярного обращения комика к присутствующим на его программе. Музыкант была возмущена подобным отношением до глубины души, о чём молчать не стала.
Почему всех называешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Можно просто Аня, Юля, Юлечка, но Юлька - это дворовая какая-то история.
Напомним, что после запуска спецоперации России в Украине и Галкин, и Брежнева уехали за рубеж. Юморист был вместе с семьёй долгое время в Израиле. Сейчас Звёздное семейство находится в Юрмале.
Также появилась информация, что Галкин с Пугачёвой собираются поселится в США, для чего продают имущество на территории РФ.
Брежнева же по имеющимся данным поселилась в Италии, где у знаменитости имеется недвижимость. Ходят слухи, что певица разводится со своим супругом, продюсером Константином Меладзе.
В своих социальных сетях артистка удалила фактически все совместные фото с мужем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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