Causeur рассказал, как США открыто воюет с Россией на Украине
Не только добровольцы, но и бойцы американских ЧВК и подрядные компании ведут войну против России на Украине, пишет французский журнал Causeur.
США регулярно поставляет не только вооружения, но и наемников киевскому режиму в качестве военной помощи.
«Привлеченные таким образом наемники присутствуют повсюду на полях сражений», - сообщает журнал со ссылкой на свои источники во французских военных кругах.
Частники в отличие от государственных политиков не афишируют свою деятельность в войне на Украине, а зарабатывают деньги. Именно американский частный бизнес обеспечивает ВСУ системами управления и коммуникации.
«Вашингтон установил воздушный мост, напоминающий тот, который США организовали в период берлинского кризиса в 1948 году», - считают эксперты издания.
В любом случае, это мало помогает украинским военным сдерживать медленное, но верное наступление сил СВО на Донбассе, южном направлении и в Харьковской области.
«…украинская оборона, тем не менее, начинает демонстрировать свои пределы. Тревожные заявления Киева, многочисленные случаи дезертирства и отказы сражаться на фронте, возросшие потери свидетельствуют, что Россия одерживает верх в Донбассе», - делает вывод Causeur.
Опубликовано: Тарас Медведев
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