Гонконг сокращает карантин для туристов с недели до 3 дней
Гонконг сократит обязательный карантин в отелях с одной недели до трех дней для людей, прибывающих из-за границы, заявил в понедельник глава города Джон Ли.
По его словам, с пятницы, 12 августа 2022 года, путешественники из-за рубежа должны будут провести три ночи в одном из назначенных правительством карантинных отелей, прежде чем следить за своим здоровьем дома или в отеле по своему выбору в течение четырех дней.
«Мы надеемся сохранить основной бизнес и конкурентоспособность Гонконга, а также придать компании экономическую жизнеспособность и лучший импульс для ее развития», — сказал мэр.
Бывший азиатский перекресток с точки зрения транспорта и логистики, Гонконг был отрезан от мира более двух лет из-за драконовской политики в области здравоохранения в соответствии со стратегией Китая «ноль Covid».
Применяя одни из самых строгих медицинских мер в мире, Гонконг ввел до 12 августа семидневный карантин в отведенных отелях, перемежающийся несколькими проверками для путешественников, прибывающих из-за границы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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