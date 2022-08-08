Гонконг сокращает карантин для туристов с недели до 3 дней

Гонконг сократит обязательный карантин в отелях с одной недели до трех дней для людей, прибывающих из-за границы, заявил в понедельник глава города Джон Ли.

По его словам, с пятницы, 12 августа 2022 года, путешественники из-за рубежа должны будут провести три ночи в одном из назначенных правительством карантинных отелей, прежде чем следить за своим здоровьем дома или в отеле по своему выбору в течение четырех дней.

«Мы надеемся сохранить основной бизнес и конкурентоспособность Гонконга, а также придать компании экономическую жизнеспособность и лучший импульс для ее развития», — сказал мэр.

Бывший азиатский перекресток с точки зрения транспорта и логистики, Гонконг был отрезан от мира более двух лет из-за драконовской политики в области здравоохранения в соответствии со стратегией Китая «ноль Covid».

Применяя одни из самых строгих медицинских мер в мире, Гонконг ввел до 12 августа семидневный карантин в отведенных отелях, перемежающийся несколькими проверками для путешественников, прибывающих из-за границы.