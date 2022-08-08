СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
8 августа российская Служба внешней разведки обвинила Польшу в намерениях установления контроля над украинской экономикой.
В воскресенье днём пресс-служба СВР России опубликовала новый доклад, в котором сообщила, что миротворческий контингент войдёт на территории Украины из Польши не только для аннексии западных областей страны. По данным Службы внешней разведки РФ, польские войска будут способствовать взятию контроля Варшавой над лучшими отраслями украинской экономики.
Также в СВР России отмечают, что принятый накануне Владимиром Зеленским закон об особом статусе поляков в Украине позволяет гражданам Польши скупать украинский бизнес со скидкой в 50 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
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