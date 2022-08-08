Группа «Би-2» опровергла слухи о своём тайном отъезде из России

Официальный аккаунт группы "Би-2" в Telegram утверждает, что участники коллектива на покидали Россию.

8 августа аккаунт музыкальной группы "Би-2" в Telegram опубликовал сообщение, в котором сообщил, что фронтмены коллектива не покидали территорию РФ вопреки слухам, растиражированным в государственных СМИ. Аккаунт "Би-2" утверждает, что группа находится в творческом отпуске.

Днём ранее множество русскоязычных новостных ресурсов опубликовали информацию о том, что группа "Би-2" окончательно уехала из России после критики спецоперации в Украине, что повлекло за собой проблемы с концертной деятельностью на родине коллектива.