Финляндия заявила, что приняла рекордное число беженцев со времен миграционного кризиса

Финляндия зарегистрировала рекордное количество просителей убежища после начала войны на Украине, побив рекорд 2015 года во время миграционного кризиса, заявили финские власти в понедельник.

«4 августа люди, бежавшие из Украины из-за военного нападения России, подали 35 074 заявления о предоставлении временной защиты», - говорится в сообщении Иммиграционной службы Финляндии.

В настоящее время в системе приема зарегистрировано более 37 000 человек, «беспрецедентное число», отметили в службе.