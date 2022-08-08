Финляндия заявила, что приняла рекордное число беженцев со времен миграционного кризиса
Финляндия зарегистрировала рекордное количество просителей убежища после начала войны на Украине, побив рекорд 2015 года во время миграционного кризиса, заявили финские власти в понедельник.
«4 августа люди, бежавшие из Украины из-за военного нападения России, подали 35 074 заявления о предоставлении временной защиты», - говорится в сообщении Иммиграционной службы Финляндии.
В настоящее время в системе приема зарегистрировано более 37 000 человек, «беспрецедентное число», отметили в службе.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.Подробнее...
-
Лобода и Барских возмутили соотечественников тем, что продолжают исполнять композиции на русском языке
Украинцы не понимают, почему исполнители Макс Барских и Светлана Лобода, обещавшие записывать песни только на украинском языке, продолжают исполнять свои композиции на русском.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Лобода и Барских возмутили соотечественников тем, что продолжают исполнять композиции на русском языке
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Bloomberg: аномальная жара скажется на энергоснабжении Европы — энергокризис будет ухудшаться
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО