Фильм «Топ Ган: Мэверик» в очередной раз побил рекорд «Титаника» по кассовым сборам в США
Фильм о военных лётчиках с участием Тома Круза собрал в домашнем прокате больше денег чем легендарный «Титаник».
Американский еженедельник Collider сообщает, что фильм;"Топ Ган: Мэверик" собрал в домашнем прокате более 662 миллионов долларов.
Сумма кассовых сборов позволила обойти аналогичный показатель "Титаника" с Леонардо Ди Каприо.;
Отмечается, что фильм с участием Тома Круза заработал денег больше, чем драма Джеймса Кэмерона за два выхода фильма в прокат. В 1997 году "Титаник" собрал $605 и в 2012 году ещё $57.
В настоящий момент "Топ Ган" находится на седьмом месте в списке самых кассовых фильмов в США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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