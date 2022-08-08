Фильм «Топ Ган: Мэверик» в очередной раз побил рекорд «Титаника» по кассовым сборам в США

Фильм о военных лётчиках с участием Тома Круза собрал в домашнем прокате больше денег чем легендарный «Титаник».

Американский еженедельник Collider сообщает, что фильм;"Топ Ган: Мэверик" собрал в домашнем прокате более 662 миллионов долларов.

Сумма кассовых сборов позволила обойти аналогичный показатель "Титаника" с Леонардо Ди Каприо.;

Отмечается, что фильм с участием Тома Круза заработал денег больше, чем драма Джеймса Кэмерона за два выхода фильма в прокат. В 1997 году "Титаник" собрал $605 и в 2012 году ещё $57.

В настоящий момент "Топ Ган" находится на седьмом месте в списке самых кассовых фильмов в США.