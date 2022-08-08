Лукашенко назвал Польшу самой агрессивной страной по отношению к Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в агрессии в адрес Беларуси и похвалил польский народ.
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 августа заявил, что считает Польшу самым агрессивным государством по отношению к властям РБ.
Президент страны пожаловался, что в Польше в числе политиков нет таких, с кем можно было бы вести диалог.
Он удивился тому, что польские власти ведут себя таким образом. Он сказал, что этнические поляки нормальные люди, которые хорошо работают.
Лукашенко уточнил, что среди поляков есть «очумелые», но признал наличие таких людей среди белорусов.
По словам президента, рейтинг польских лидеров упал уже ниже 30% и добавил, что они несамостоятельные.
Лукашенко добавил, что поляков ощутимо поддерживает Вашингтон, поэтому их «терпят» немцы, которые не питают любви к Польше.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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