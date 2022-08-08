NI: на Багамах археологи нашли сокровища 17 века на затонувшем корабле
На Багамах нашли целую старинную сокровищница драгоценностей, в которой содержалось большое количество медальонов и исторических артефактов.
На самом деле можно только дивиться, сколько на свете еще неоткрытых чудес.
По данным исследований, данные украшения относятся к большому старому кораблекрушению Маравильяс 17 века.
Не без гордости можно теперь посмотреть на все величие этих чудесных украшений.
"Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс" ("Богоматерь Чудес") - именно так назывался корабль, который представлял собой двухпалубный испанский галеон, затонувший 4 января 1656 года. Произошла трагедия у Малой Багамской отмели на севере Багамских островов. Корабль в то время двигался с Кубы в Севилью.
Крушение случилось при столкновении корабля с флагманом своего флота. Судно дало брешь и спустя полчаса он попал на риф и затонул.
Находки не могут не удивлять. Руководитель Карл Аллен рассказал, какие он со своей командой нашел старинные артефакты.
- Пушки, якоря, изумруды и аметисты … У нас осталось около 3000 серебряных монет и 25 золотых монет”, - сказал он.
Основными достояниями стали: серебряная рукоять меча, солдата дона Мартина де Аранда-и-Гусману, подвески, которые обязаны были носить главы священного ордена Сантьяго, являющиеся участниками морской торговли.
Также раритетный золотой кулон с изумрудом внутри. И наверное одна из самых значимых находок - 887-граммовая золотая филигранная цепочка, состоящая из 80 круглых звеньев и украшенная четырехлопастными розеточными мотивами, скорее всего, изготовленная на Филиппинах.
Такие цепи находятся в единичных видах, а последняя цепь является уникальной вещью во всем мире.
Опубликовано: Силивончик Алина
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