МИД Китая: внешняя политика США похожа на обстоятельства гибели Джорджа Флойда
В МИД Китая заявили о том, что США по отношению к другим странам действуют по принципу "запугивания и удушения".
Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР заявила, что Китай не позволит США далее оставаться "мировым полицейским" и проводить свою внешнюю политику так, как было в ситуации с Джорджем Флойдом. Действия по принципу "запугивания и удушения" недопустимы.
Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса в 2020 году по подозрению в попытке расплатиться фальшивыми купюрами в магазине. Полицейский прижал его к земле и надавил коленом на горло. Флойд кричал, что не может дышать, но полицейский никак не отреагировал.
Задержанный потерял сознание и вскоре скончался в больнице. Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих штатах страны, которые проходили под лозунгом "Жизни чернокожих важны!".
Опубликовано: Максим Алексеев
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