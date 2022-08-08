МИД Китая: внешняя политика США похожа на обстоятельства гибели Джорджа Флойда

В МИД Китая заявили о том, что США по отношению к другим странам действуют по принципу "запугивания и удушения".

Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР заявила, что Китай не позволит США далее оставаться "мировым полицейским" и проводить свою внешнюю политику так, как было в ситуации с Джорджем Флойдом. Действия по принципу "запугивания и удушения" недопустимы.

Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса в 2020 году по подозрению в попытке расплатиться фальшивыми купюрами в магазине. Полицейский прижал его к земле и надавил коленом на горло. Флойд кричал, что не может дышать, но полицейский никак не отреагировал. 

Задержанный потерял сознание и вскоре скончался в больнице. Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих штатах страны, которые проходили под лозунгом "Жизни чернокожих важны!".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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