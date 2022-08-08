Reuters: Украина заявляет, что нанесла удары по российским военным базам, ключевым мостам

Украина нанесла удары с большой дальности по российским военным базам и двум ключевым мостам через реку Днепр за ночь, сообщили украинские официальные лица в понедельник.

Удары нанесены по единственным двум переправам, которые есть у России на оккупированной ею территории южной Украины на западном берегу обширной реки Днепр, заявила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь южного военного командования Украины.

"Результаты (ударов) довольно респектабельны, удары по Антоновскому и Каховскому мостам", - сказала она по телевидению.

Украинские удары HIMARS также нанесли удары по нескольким военным базам в оккупированном Россией южном городе Мелитополь в первые часы, убив военнослужащих и уничтожив технику, сказал изгнанный мэр.

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"По предварительным оценкам, было уничтожено значительное количество военной техники", - написал мэр Иван Федоров в Telegram.

Министр обороны Украины заявил две недели назад, что 50 российских складов боеприпасов были уничтожены поставленными США реактивными системами залпового огня HIMARS, которые Украина начала использовать в июне.

Россия заявляет, что проводит "специальную военную операцию" на Украине, чтобы избавить ее от националистов и защитить русскоязычные общины. Украина и Запад описывают действия России как неспровоцированную агрессию.