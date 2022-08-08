Лондонский музей вернет Нигерии украденные произведения XIX века
Среди предметов, награбленных в 1897 году во время британского военного вторжения в Бенин-Сити, были двенадцать бронзовых досок, веера, корзины и ключ «от королевского дворца».
Семьдесят два артефакта, захваченные в 1897 году во время британского военного вторжения в Бенин-Сити, будут возвращены в Нигерию, сообщил в воскресенье Музей Хорнимана в Лондоне.
Среди этих произведений и предметов 12 латунных пластин, известных как бронза Бенина, или церемониальные предметы из слоновой кости и латуни, предметы повседневной жизни, такие как веера и корзины, а также ключ «королевского дворца».
Эта реституция является ответом на просьбу, сделанную в январе Национальной комиссией музеев и памятников Нигерии, генеральный директор которой профессор Абба Тиджани приветствовал решение лондонского истеблишмента.
«Доказательства того, что эти предметы были получены силой, были совершенно очевидными, и внешние консультации подтвердили наше мнение о том, что возвращение их имущества в Нигерию было моральным и уместным», — сказала Ева Саломон, президент администрации музея.
Опубликовано: Тарас Медведев
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