Военнослужащие Израиля открыли огонь по корреспонденту RT Arabic
На границе с Палестиной военные Израиля открыли огонь по журналисту RT, который находился в прямом эфире.
В Telegram-канале RT появилось сообщение о том, что по корреспонденту их арабского представительства был открыт огонь со стороны израильских военнослужащих. Яфе Стейти находился в прямом эфире.
"Армия Израиля на границе с Палестиной открыла огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира нашего телеканала. Никто не пострадал.",-сообщает RT.
Инцидент произошел после того, как оператор RT Arabic заснял офицера израильской армии, которая отдавала указание своим подчинённым переместиться в протестующим палестинцам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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