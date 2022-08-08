Военнослужащие Израиля открыли огонь по корреспонденту RT Arabic

На границе с Палестиной военные Израиля открыли огонь по журналисту RT, который находился в прямом эфире.

В Telegram-канале RT появилось сообщение о том, что по корреспонденту их арабского представительства был открыт огонь со стороны израильских военнослужащих. Яфе Стейти находился в прямом эфире.

"Армия Израиля на границе с Палестиной открыла огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира нашего телеканала. Никто не пострадал.",-сообщает RT.

Инцидент произошел после того, как оператор RT Arabic заснял офицера израильской армии, которая отдавала указание своим подчинённым переместиться в протестующим палестинцам.