Военно-космические силы армии России вывели из строя украинский националистический батальон "Кракен".

В воскресенье днём пресс-служба российского Минобороны сообщила, что за минувшие сутки Военно-космические силы России вместе с ракетными войсками РФ нанесли прицельные удары по временным пунктам размещения боевиков украинского нацбатальона "Кракен" в Харькове.

В Министерстве обороны России утверждают, что по итогам успешных ударов по месту дислокации "Кракена" данный нацбатальон армии Украины полностью утратил боеспособность: многие бойцы погибли, в то время как другие дезертировали с поля боя. Сейчас командование "Кракена" безуспешно пытается пополнить ряды нацбата местными жителями Харьковщины.