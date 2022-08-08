Андрей Соколов встал на сторону Варшавера в его конфликте с Поргиной, поделившись мнением с изданием СтарХит

Актёр и режиссёр Андрей соколов принял сторону Марка Варшавера в его конфликте с вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной.

Известный в России актер и режиссер Андрей Соколов оказал поддержку директора театра "Ленком" Марку Варшаверу в его конфликте с вдовой Николая Караченцова, актрисой Людмилой Поргиной.

Соколов высказал свою позицию в интервью изданию "СтарХит".

Наблюдаю за происходящим, читаю ее высказывания и абсолютно не понимаю, как можно так себя вести после того, сколько ей и Николаю Петровичу Марк Борисович сделал добра

Артист также рассказал, что думает о непростых отношениях Варшавера с дочкой покойного художественного руководителя театра Александрой Захаровой. Актер убеждён, что в этой ссоре всё очень непросто.

В этом противостоянии все непросто и, конечно, хорошего в происходящем мало, что тут говорить. Спокойствия и гармонии в театр оно не приносит.

Соколов произнёс слова благодарности в адрес Марка Варшавера за его помощь сотрудникам театра.

Ранее сообщалось, что главный режиссер "Ленком" Алексей Франдетти поведал о том, что вероятнее всего, что Захарова будет играть в его новом спектакле.

Режиссёр заявил, что не намерен вставать на чью-либо сторону в конфликте.

Во-первых, мне нужно прийти и познакомиться со всей труппой. И в том числе и с Александрой Марковной. И если я пойму, что в моем спектакле есть для нее роль, то почему нет?

Постановщик рассказал, что при подборе актёров учитывает голос, фактуру и пластичность.