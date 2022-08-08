Украина получила от Германии первых три зенитных танка Gepard

Канцлер Шольц сдержал обещание, и ФРГ поставила на Украину первых три ЗРК Gepard.

Напомним, что впервые зенитные танки были обещаны Киеву еще в апреле, но потом случился дипломатический скандал. А позже выяснилось, что для зениток нет возможности изготовить боеприпасы, так, как нужно согласие Швейцарии.

В итоге к визиту Шольца в Киев в конце июня все вопросы удалось решить, и канцлер пообещал Зеленскому, что в августе первые Gepard будут поставлены на Украину.

Зенитные танки могут поражать цели на высоте до 4 километров.