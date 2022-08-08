Украина получила от Германии первых три зенитных танка Gepard
Канцлер Шольц сдержал обещание, и ФРГ поставила на Украину первых три ЗРК Gepard.
Напомним, что впервые зенитные танки были обещаны Киеву еще в апреле, но потом случился дипломатический скандал. А позже выяснилось, что для зениток нет возможности изготовить боеприпасы, так, как нужно согласие Швейцарии.
В итоге к визиту Шольца в Киев в конце июня все вопросы удалось решить, и канцлер пообещал Зеленскому, что в августе первые Gepard будут поставлены на Украину.
Зенитные танки могут поражать цели на высоте до 4 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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