Украина получила от Германии первых три зенитных танка Gepard

Канцлер Шольц сдержал обещание, и ФРГ поставила на Украину первых три ЗРК Gepard.

Напомним, что впервые зенитные танки были обещаны Киеву еще в апреле, но потом случился дипломатический скандал. А позже выяснилось, что для зениток нет возможности изготовить боеприпасы, так, как нужно согласие Швейцарии.

В итоге к визиту Шольца в Киев в конце июня все вопросы удалось решить, и канцлер пообещал Зеленскому, что в августе первые Gepard будут поставлены на Украину.

Зенитные танки могут поражать цели на высоте до 4 километров.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 