ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России

Администрация Запорожской области подписала указ о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ.

Днём 8 августа российское информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что сегодня глава администрации Запорожской области Владимир Рогов подписал указ об утверждении проведения референдума о вхождении данного региона в регулярный состав Российской Федерации.

В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что референдумы о вхождении Запорожья и Херсонщины в состав России хочет провести не Москва, а простые жители данных областей.