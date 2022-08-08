Немецкие социологи предупредили, что вывод производств из Китая приведет к краху экономики ЕС

По данным Института Ifo, экономическое отделение от Китая и других авторитарных государств будет означать для Германии большие потери в благосостоянии.

С одной стороны, рухнут рынки сбыта, с другой – подорожают предварительные продукты и сырье для немецкой промышленности, пишут мюнхенские экономисты в статье, опубликованной в Мюнхене в понедельник под руководством президента Ifo Клеменса Фюста. Заказчиком выступила Ассоциация баварского бизнеса (vbw).

Взаимное отделение ЕС только от Китая очень сильно ударит по немецкой промышленности и снизит ее конкурентоспособность, особенно производителей автомобилей и машиностроения.

Согласно расчетам Ifo, более высокие импортные тарифы и другие торговые барьеры с обеих сторон сократят валовой внутренний продукт Германии на 0,81 процента, что будет стоить значительной доли общего экономического роста.

Кроме того, исследователи Ifo подчеркивают, что это лишь нижние пределы ожидаемых потерь. Соответственно, только сравнительно небольшие области, такие как текстильная промышленность окажутся в выигрыше.

Исследование также подтверждает предыдущие исследования Ifo о том, что перенос промышленного производства в Германию или соседние страны будет означать огромные потери в благосостоянии.

В случае комплексного перемещения предприятияй из КНР в Германию валовой внутренний продукт Германии упадет почти на 10 процентов.

«Деглобализация может привести не только к росту безработицы и снижению темпов роста, но и, в конечном счете, поставить под угрозу политическую стабильность страны», — предупреждают авторы статьи. Институт Ifo рекомендует сократить одностороннюю зависимость и диверсифицировать цепочки поставок.

«Однако дело в том, что мы должны придерживаться нашей базовой бизнес-модели интернационализации», — резюмировал перед клиентом генеральный директор vbw Бертрам Броссардт.

Это же правило действует и в случае с Россией, деглобализация ужзе дала о себе ощутимо знать.