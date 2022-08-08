Лукашенко призвал белорусов не строить памятник в его честь

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не хочет, чтобы ему устанавливали памятник.

8 августа Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, где публично заявил, что не хочет, чтобы белорусы строили ему памятник. По мнению Лукашенко, установление памятника кому-либо следует заслужить.

В качестве примера заслуженной установки памятника Александр Лукашенко напомнил о пилотах самолёта Як-130, который разбился недалеко от Барановичей, поскольку небесное судно вышло из-под контроля, и пилоты были вынуждены увести самолёт подальше от жилых домов, однако сами погибли. Спустя год на месте крушения самолёта появился памятник отважным пилотам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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