Telegraph: армия Китая планирует молниеносный захват Тайваня за 48 часов

Издание Telegraph утверждает, что китайские войска намерены захватить остров Тайвань за два дня.

Британская газета The Telegraph утверждает, что в случае решения Министерства обороны Китая совершить военное нападение на тайваньский остров, китайские войска будут стараться совершить молниеносное наступление на Тайвань в надежде захватить всю его территорию за 48 часов.

Накануне армия Китая продлила и расширила военные учения вокруг Тайваня, в ответ на что тайваньские войска развернули собственные учения со стрельбами из артиллерии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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