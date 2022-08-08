Telegraph: армия Китая планирует молниеносный захват Тайваня за 48 часов

Издание Telegraph утверждает, что китайские войска намерены захватить остров Тайвань за два дня.

Британская газета The Telegraph утверждает, что в случае решения Министерства обороны Китая совершить военное нападение на тайваньский остров, китайские войска будут стараться совершить молниеносное наступление на Тайвань в надежде захватить всю его территорию за 48 часов.

Накануне армия Китая продлила и расширила военные учения вокруг Тайваня, в ответ на что тайваньские войска развернули собственные учения со стрельбами из артиллерии.