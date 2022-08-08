Турецкая компания Bayraktar построит завод по производству БПЛА в Украине

Компания по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar намерена построить собственный завод в Украине.

8 августа украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая фирма Bayraktar приняла решение о постройке первого завода по серийному производству ударных беспилотников в Украине. По словам Бондара, глава фирмы Bayraktar уже создал собственную компанию в Украине и выкупил землю для постройки завода.

Примечательно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что Владимир Путин просил его о постройке первого завода Bayraktar в России.