Турецкая компания Bayraktar построит завод по производству БПЛА в Украине
Компания по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar намерена построить собственный завод в Украине.
8 августа украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая фирма Bayraktar приняла решение о постройке первого завода по серийному производству ударных беспилотников в Украине. По словам Бондара, глава фирмы Bayraktar уже создал собственную компанию в Украине и выкупил землю для постройки завода.
Примечательно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что Владимир Путин просил его о постройке первого завода Bayraktar в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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