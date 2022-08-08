Министерство обороны Израиля: со стороны Палестины было выпущено более тысячи ракет

В военном ведомстве Израиля сообщили, что за последнюю неделю со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что по территории страны со стороны палестинской автономии было выпущено более тысячи ракет.

Операция "Рассвет", проводимая израильскими военными на территории сектора Газа, продолжалась 56 часов и закончилась перемирием.

В результате успешных действий армии под прицелом оказались высшие командиры группировки "Исламский джихад". Были нанесены авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры боевиков.;

Отмечается, что система противоракетной обороны Израиля ;Железный купол" перехватила 96% всех выпущенных ракет.;