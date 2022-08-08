Участники Би 2 отрицают свой отъезд из России
Члены популярной группы "Би-2" удивлены постоянным вбросам в СМИ о том, что те покинули Россию.
Известная российская рок-группа "Би-2" отрицает свой отъезд из РФ, Члены музыкального коллектива отправились в отпуск. Об этом сообщается в Телеграм-канале исполнителей.
Деятели музыкальной индустрии прилагают снимки с отдыха к публикации.
Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда открыто и расслабленно.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил письмо в ФСБ с требованием запретить въезд в страну всему составу "Би-2". По имеющимся данным, у членов музыкального коллектива отсутствует российское гражданство.
Лева - гражданин Израиля, а Шура - гражданин Израиля и Австралии. Родились оба в Республике Беларусь.
Кузнецов утверждает, что солисты группы Шура и Лева...
...заняли активно антироссийскую позицию, отстранили от работы несколько сотрудников за их поддержку спецоперации, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом и отменили концерт в Омске из-за баннера с буквой Z.
Запретить приезжать в государство членам "Би-2" политик объяснил федеральным законом "О порядке въезда в Российскую Федерацию".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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