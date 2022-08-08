Власти Турции отказались поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не поддержала Швецию и Финляндию в том, что она хочет стать частью НАТО.
Вопрос по поводу вступления Финляндии и Швеции в состав НАТО так и кипит страстями.
Власти Турции отказались давать разрешение на вступление пока те не выполнят определенных обязательств. Такую информацию дал министр юстиций страны Бекир Боздаг.
В чем же суть обязательств? Основной вопрос стал о борьбе с терроризмом. Как указали власти Турции, страны обязаны убрать тех лиц, которые относятся к террористическим группировкам.
Но на этот вопрос пока Стокгольм и Хельсинки еще никак не ответили.
«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки (Швеции и Финляндии), пока они не сдержат свое слово», — заявил Боздаг.
До этого турецкие власти четко ограничили, что не станут поддерживать во меморандум НАТО, в котором была просьба поддержать две страны. После того, как будут выполнены все обязательства, на которые указала Турция, тогда будут соответствующие подписи в документах.
Опубликовано: Силивончик Алина
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