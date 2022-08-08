Власти Турции отказались поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не поддержала Швецию и Финляндию в том, что она хочет стать частью НАТО.

Вопрос по поводу вступления Финляндии и Швеции в состав НАТО так и кипит страстями.

Власти Турции отказались давать разрешение на вступление пока те не выполнят определенных обязательств. Такую информацию дал министр юстиций страны Бекир Боздаг.

В чем же суть обязательств? Основной вопрос стал о борьбе с терроризмом. Как указали власти Турции, страны обязаны убрать тех лиц, которые относятся к террористическим группировкам.

Но на этот вопрос пока Стокгольм и Хельсинки еще никак не ответили.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки (Швеции и Финляндии), пока они не сдержат свое слово», — заявил Боздаг.

До этого турецкие власти четко ограничили, что не станут поддерживать во меморандум НАТО, в котором была просьба поддержать две страны. После того, как будут выполнены все обязательства, на которые указала Турция, тогда будут соответствующие подписи в документах.